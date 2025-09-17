Император Японии встретился с президентом Сербии

Новости

Токио, 16 сентября (Jiji Press). Император Японии Нарухито встретился с президентом Сербии Александром Вучичем в императорском дворце в Токио.

По данным Управления императорского двора, это была первая встреча императора с Вучичем, который посетил Японию для участия во Всемирной выставке в городе Осака.

В ходе 25-минутной встречи Вучич заявил, что сербский народ хорошо помнит визит почетного императора Акихито и почетной императрицы Митико в бывшую Югославию в 1976 году. Почётный император и почётная императрица, родители нынешнего императора, в то время были наследным принцем и наследной принцессой.

В ответ император Нарухито выразил свое удовлетворение прочными отношениями между Японией и Сербией, упомянув автобусы, предоставленные японским правительством и многие годы эксплуатируемые в Белграде, столице Сербии, а также Драгана Стойковича, знаменитого сербского футболиста, который отличился в Японской профессиональной футбольной лиге (J.League).

По данным агентства, Вучич пригласил императора Нарухито и императрицу Масако посетить Сербию.

