Японская императорская чета устроила чаепитие для британского принца Эдуарда и его жены

Токио, 20 сентября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако устроили чаепитие в императорском дворце в Токио для британского принца Эдварда и его супруги, которые посещают Японию для участия во Всемирной выставке в городе Осака.

Приветствуя гостей у входа во дворец в районе Тиёда, японская императорская чета поговорила с ними по-английски и с улыбками пожала им руки. На чаепитии, состоявшемся 19 сентября, также присутствовала принцесса Айко, дочь императорской четы.

Император и императрица встретились с герцогом Эдинбургским, младшим братом британского короля Карла III, и его супругой впервые с июня прошлого года, когда императорская чета совершила официальный визит в Великобританию.

Ранее 19 сентября принц Эдвард и его супруга встретились с наследным принцем Японии Акисино и наследной принцессой Кико в их резиденции в районе Минато японской столицы.

По данным Управления императорского двора, они говорили о церемонии совершеннолетия принца Хисахито, сына наследного принца и наследной принцессы, поэтому молодой принц также присоединился к встрече и поприветствовал гостей.

