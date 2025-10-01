Император и императрица Японии посетили школу для слабовидящих

Новости

Хиконэ, префектура Сига, 30 сентября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили школу для людей с нарушениями зрения в префектуре Сига на западе Японии.

Эта школа является единственным учреждением префектуры, специализирующимся на образовании для учащихся с нарушениями зрения.

Поговорив с директором об этой школе в городе Хиконэ, находящейся в ведении префектуры, во время визита 29 сентября император и императрица наблюдали, как ученики делают конверты из газет со шрифтом Брайля.

Также в школе императорская чета беседовала с представителями «Бивако ханэсу-но каи», группы пользователей собак-поводырей, которая действует в том же городе.

Общаясь с собаками-поводырями, император Нарухито одновременно расспросил уполномоченных лиц о деятельности группы, а императрица Масако выразила собакам свое сочувствие, поскольку это лето выдалось чрезвычайно жарким.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме