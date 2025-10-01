Японская принцесса Акико станет главой ветви императорского рода Микаса

Новости

Токио, 30 сентября (Jiji Press). Совет по экономике императорского дома Японии принял решение, что 43-летняя принцесса Акико станет главой ветви Микаса императорского дома. Эту должность ранее занимала её покойная бабушка, принцесса Юрико, скончавшаяся в ноябре 2024 года.

Принцесса Юрико была двоюродной бабушкой императора Нарухито.

На заседании, состоявшемся в Управлении императорского двора, совет под председательством премьер-министра Исибы Сигэру также постановил, что принцесса Нобуко, 70 лет, вдова покойного принца Томохито ветви Микаса и мать принцессы Акико, станет независимой главой новой ветви императорской семьи.

Совет признал, что принцессы Нобуко и Акико будут вести независимый образ жизни. Согласно положениям Закона об экономике императорского дома, ежегодные расходы императорского дома на принцессу Нобуко увеличатся с 15,25 млн до 30,5 млн йен, а на принцессу Акико – с 6 405 000 до 10 675 000 йен.

Их расходы в этом финансовом году будут оплачиваться ежемесячно, а повышения вступят в силу начиная с сентябрьских выплат.

