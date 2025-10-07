Император Японии выступил с речью на Международном форуме в Киото
Киото, 6 октября (Jiji Press). Император Японии Нарухито выступил с речью на английском языке на церемонии открытия 22-го ежегодного форума «Наука и технологии в обществе» в городе Киото на западе Японии.
Утром 5 октября император Нарухито и императрица Масако посетили Киотский международный конференц-центр для участия в этом мероприятии. Для императора это было шестое участие в форуме, включая период его пребывания в должности наследного принца, императрица участвовала второй раз.
Говоря об искусственном интеллекте, ключевой теме форума, император в своей речи отметил, что ИИ генерирует инновации в широком спектре сфер жизни общества. В то же время он отметил, что существует множество сложных вопросов, связанных с ИИ, которые «требуют тщательного и вдумчивого анализа».
«Позвольте мне выразить искреннее пожелание, чтобы мировые лидеры продолжали свои усилия по объединению своей мудрости и поиску наилучшего способа максимально использовать возможности науки и технологий ради будущего нашей Земли и устойчивого развития человечества», – сказал император.
Императорская чета прослушала вступительную сессию под названием «Взгляд на мир в 2030 году и далее». Во второй половине того же дня они в частном порядке посетили императорскую виллу Кацура в Киото.
