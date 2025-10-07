Император и императрица Японии вновь посетили Всемирную выставку в Осаке

Новости

Осака, 6 октября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако во второй раз посетили Всемирную выставку в западном японском городе Осака.

В павильоне «Будущее жизни», представляющем общество через 50 лет, императорская чета осмотрела экспонаты, посвящённые андроидам и роботам.

Император выразил свое восхищение андроидом, созданным по образцу Нацумэ Сосэки (1867-1916), заявив, что японский писатель «продолжает жить».

По словам японского специалиста по робототехнике Исигуро Хироси, профессора Университета Осаки, который сопровождал пару, император и императрица отметили, что андроиды выглядели очень похожими на людей.

В павильоне ООН, находящемся в ведении Организации Объединенных Наций, императорская чета с торжественным выражением лица посмотрела видеоролик, представляющий всемирную организацию.

