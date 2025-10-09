Опубликованы официальные записи о жизни покойной императрицы Кодзюн

Новости

Токио, 9 октября (Jiji Press). Управление императорского двора Японии опубликовало полный текст официальных записей о 97-летней жизни покойной императрицы Кодзюн (1903-2000), жены императора Сёва, в том числе о подробностях её жизни во время Второй мировой войны.

Управление сообщило, что официальные записи об императрице Кодзюн и двух её предшественницах теперь полностью собраны, что закладывает основу для исследования истории императриц.

Согласно записям, императрица Кодзюн, при жизни известная как императрица Нагако, провела весь день 15 августа 1945 года, когда император Сёва объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне, в бункере, где она тогда жила. Она слушала по радио объявление императора о поражении в войне.

Позднее она говорила о войне, в том числе на мероприятиях Японского общества Красного Креста, таких как очередное общее собрание в декабре 1946 года и церемония её назначения почетным президентом организации в январе 1947 года.

На национальном съезде по защите детей, состоявшемся в Японском обществе Красного Креста в мае 1947 года, императрица Кодзюн сказала: «Когда я думаю о детях, потерявших (одного или обоих) родителей во время войны и последовавшей репатриации, мне становится больно и я думаю, могу ли я как-то сделать этих прекрасных детей счастливыми».

