На осеннюю вечеринку в Императорском саду Японии приглашены 1700 человек

Новости

Токио, 14 октября (Jiji Press). Управление императорского двора опубликовало список из 1777 приглашённых на приём в саду, который император Японии Нарухито и императрица Масако устроят в Императорском саду Акасака в Токио 28 октября.

В список вошли выдающиеся личности, представители местных органов власти и их супруги. Среди них – жокей Такэ Ютака и художник по лаковым изделиям вадзима-нури Ямагиси Кадзуо.

На весеннем приёме этого года в саду члены императорской семьи разделились на три группы и прошли по разным маршрутам, чтобы взаимодействовать с гостями и избежать скопления приглашённых. Управление также рассматривает возможность организации нескольких маршрутов на этот раз.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме