Японская императорская чета устроила ужин в честь шведской кронпринцессы

Токио, 15 октября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако устроили ужин для шведской кронпринцессы Виктории и её мужа в императорском дворце.

Шведская пара посетила Японию в основном из-за Всемирной выставки в западном японском городе Осака, которая завершилась 13 октября.

Японская императорская чета встретила наследную принцессу Викторию и её мужа у входа во дворец около 7 часов вечера. Они пожали друг другу руки, улыбались и потом побеседовали.

С момента открытия выставки в апреле император Нарухито встречался с президентами и членами королевских семей со всего мира. В ходе встреч с монархами и наследниками престола император вместе с императрицей и их дочерью, принцессой Айко, устраивал ужины и чаепития.







