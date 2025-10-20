Почётной императрице Японии Митико исполняется 91 год

Новости

Токио, 20 октября (Jiji Press). Японская почётная императрица Митико, жена почётного императора Акихито и мать императора Нарухито, 20 октября отмечает свой 91-й день рождения.

Почётная императрица сломала правую бедренную кость в октябре прошлого года, но сейчас она практически в том же состоянии, что и до перелома. Она заботливо поддерживает повседневную жизнь 91-летнего почётного императора, который продолжает получать лечение от сердечно-сосудистых заболеваний. Она проводит больше времени, заботясь о муже и своём здоровье.

По словам помощника, почётная императрица каждый день усердно работала над своей реабилитацией в императорской резиденции Сэнто в районе Минато в Токио после выписки из больницы, чтобы иметь возможность как можно скорее оказать поддержку почётному императору.

В мае и июле она навещала почётного императора каждый день, когда он находился на лечении в госпитале Токийского университета.

Почётная императрица улыбалась в ответ, мягко кивая почётному императору, когда он с улыбкой выражал ей благодарность за поддержку.

