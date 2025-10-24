Принц Хисахито не посещает университет из-за гриппа

Императорский дом

Токио, 23 октября (Jiji Press). Японский принц Хисахито, единственный сын наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, заразился гриппом, сообщило Управление императорского двора.

У принца поднялась температура, и он рано утром 20 октября покинул университет, а 22 октября ему поставили диагноз «грипп». С тех пор он отдыхает в поместье Акасака. Жар у принца спал.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Императорский дом Jiji Press