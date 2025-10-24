Император Японии и его семья почтили память жертв авианалёта на Токио в 1945 году

Новости

Токио, 23 октября (Jiji Press). Император Японии Нарухито, императрица Масако и их дочь, принцесса Айко, посетили мемориальный зал в Токио, чтобы почтить память жертв авианалёта американских вооружённых сил на японскую столицу 80 лет назад во время Второй мировой войны.

В мемориале в токийском районе Сумида покоятся останки около 105 000 человек, включая погибших в результате массированного авианалёта.

Во главе с губернатором Токио Коикэ Юрико императорская чета и принцесса Айко возложили белые цветы к алтарю зала и низко поклонились.

Семья встретилась с четырьмя скорбящими родственниками жертв авианалёта.

Обращаясь к 84-летнему Охинате Хироюки из района Сумида, который потерял восемь членов семьи, император Нарухито выразил сочувствие.

