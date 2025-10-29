Японская императорская чета провела осеннюю вечеринку в императорском саду Акасака

Новости

Токио, 28 октября (Jiji Press). Японский император Нарухито и императрица Масако устроили осенний садовый приём в императорском саду Акасака в Токио.

Императорская чета и другие члены императорской семьи разделились на две группы: одна состояла из императора и императрицы, а другая – из остальных членов императорского дома. Они прошли по разным маршрутам и пообщались примерно с 1500 гостями, включая жокея Такэ Ютаку и художника по лаковым изделиям вадзима-нури Ямагиси Кадзуо.

«Вы приложили огромные усилия для развития скачек», – сказал император Такэ. Он также добавил, что смотрел скачки с участием Такэ по телевизору.

В разговоре с жокеем императрица спросила его о самом памятном для него забеге. Такэ ответил, что это была его победа на скачках «Тэнно сё» прошлой осенью. Императрица также упомянула имена выдающихся скаковых лошадей, таких как «Спешиал Уик» и «Дип Импакт».

Услышав от Такэ, что скаковые лошади могут бежать со скоростью 60-70 километров в час, принцесса Айко, единственный ребёнок императора Нарухито и императрицы Масако, сказала, что не может поверить, что жокеи способны удерживаться в седле на такой высокой скорости во время скачек.

