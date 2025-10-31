Почётный император Японии и почётная императрица отправились на отдых на императорскую виллу

Новости

Хаяма, префектура Канагава, 30 октября (Jiji Press). Почётный император Японии Акихито и почётная императрица Митико прибыли на отдых на императорскую виллу Хаяма в префектуре Канагава, к югу от Токио.

Пара пробудет на вилле в городе Хаяма до 5 ноября.

В последний раз они приезжали и останавливались на вилле в апреле 2022 года в рамках подготовки к переезду в свой нынешний дом – императорскую резиденцию Сэнто в токийском районе Минато.

Пара прибыла на виллу на машине около 11:40 утра. Почётный император помахал рукой из салона автомобиля местным жителям, собравшимся поприветствовать пару. Почётная императрица им поклонилась.

Пара планировала посетить виллу в мае, но поездка была отложена, поскольку, по словам помощников, почётный император был госпитализирован для обследования сердца. Поскольку его здоровье стабилизировалось благодаря приёму дополнительного препарата в июле, врачи одобрили его визит на виллу.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

