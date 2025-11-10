Император и императрица посетили Национальный морской конгресс в префектуре Миэ

Новости

Сима/Минамиисэ, префектура Миэ, 9 ноября (Jiji Press). Император Нарухито и императрица Масако приняли участие в 44-м Национальном съезде по освоению богатства морских ресурсов, который состоялся в городе Сима префектуры Миэ на западе Японии.

В своей речи император вспомнил о своём детском визите в Миэ, где он наблюдал за работой ныряльщиц ама, за процессом обработки жемчуга и за лодками, проплывающими по морю. Он сказал, что эти сцены заставили его ощутить повседневную жизнь людей, живущих в гармонии с океаном.

Император выразил признательность за усилия тех, кто занят в рыболовной отрасли, сказав: «Я надеюсь, что деятельность всех, кто трудится ради создания плодородных морей, будет и впредь пользоваться поддержкой многих людей и получит дальнейшее развитие».

После съезда император и императрица отправились в город Минамиисэ, где осмотрели учебное судно «Сиро-Тидори» префектурной школы рыболовства и приняли участие в мероприятии по выпуску рыбы в море.

Несмотря на дождь, императорская чета помахала рыбацким лодкам, участвовавшим в морском параде, и выпустила в море мальков лангустов и красных морских лещей.

