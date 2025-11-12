Император Японии вручил 14 орденов

Новости

Токио, 11 ноября (Jiji Press). Церемония награждения орденами этого года прошла в императорском дворце в Токио. Император Нарухито вручил ордена 14 присутствовавшим на церемонии награждения, в том числе троимм иностранцам.

Церемония прошла в парадном зале Мацу-но ма. Орденом Цветов павловнии с большой лентой были награждены бывший председатель Палаты советников Оцудзи Хидэхиса, 85 лет, и бывший председатель Верховного суда Токура Сабуро, 71 год.

Кавалерами ордена Священного сокровища стали бывший президент Киотского университета Оикэ Кадзуо (85 лет) и бывший заместитель министра финансов Муто Тосиро (82 года).

Среди награждённых орденом Восходящего солнца с большой лентой были бывший губернатор Кумамото Кабасима Икуо (78 лет), бывший министр сельского хозяйства Ямамото Таку (73 года), муж премьер-министра Такаити Санаэ и бывший министр внутренних дел Такэнака Хэйдзо (74 года). Оцудзи выступил с речью от имени награждённых.

Император сказал: «Я выражаю вам глубочайшую благодарность за долгие годы самоотверженной службы в ваших областях и за ваш вклад в развитие страны, общества и народа».

