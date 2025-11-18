Японская принцесса Айко отправилась в Лаос с официальным визитом

Новости

Токио, 17 ноября (Jiji Press). Принцесса Японии Айко вылетела из токийского международного аэропорта Ханэда в Лаос, чтобы отметить 70-летие дипломатических отношений между двумя странами.

Откликнувшись на приглашение правительства Лаоса, единственный ребёнок императора Нарухито и императрицы Масако выбрала эту страну Юго-Восточной Азии в качестве места назначения для своей первой официальной зарубежной поездки.

«Я сделаю все возможное», – сказала она перед посадкой на коммерческий рейс.

Прибыв в столицу Лаоса Вьентьян позднее в тот же день через Бангкок, принцесса Айко 18 ноября нанесёт визит вежливости президенту Тхонглуну Сисулиту и посетит ужин, устроенный вице-президентом Пани Ятотоу.

На следующий день она посетит Центр для посетителей COPE, который занимается повышением осведомленности о проблемах, связанных с бомбами, которые остались неразорвавшимися с момента их сброса в Лаосе во время войны во Вьетнаме, а также посетит урок японского языка в интегрированной средней и старшей школе.

