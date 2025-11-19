У японской принцессы Како выявлен положительный результат теста на COVID-19

Новости

Токио, 18 ноября (Jiji Press). Японская принцесса Како, вторая дочь наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, получила положительный результат теста на COVID-19, сообщило Управление по делам императорского двора.

Принцесса Како отменит свои официальные обязанности до 21 ноября и останется дома.

16 ноября вечером у неё заболело горло после посещения молодёжного конкурса ораторского искусства в Токио.

Хотя 17 ноября тест на COVID-19 дал отрицательный результат, утром 18 ноября у неё поднялась температура примерно до 38 градусов по Цельсию. Затем она прошла повторный тест и получила положительный результат на вирус.

По данным управления, состояние здоровья родителей принцессы и её младшего брата, принца Хисахито, не изменилось.

