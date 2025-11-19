Японская принцесса Айко нанесла визит вежливости президенту Лаоса

Новости

Вьентьян, 18 ноября (Jiji Press). Принцесса Японии Айко, находящаяся с официальным визитом в Лаосе, нанесла визит вежливости президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту в президентской резиденции во Вьентьяне, столице этой страны.

Это мероприятие стало частью официальных мероприятий, посвящённых 70-летию установления дипломатических отношений между Японией и Лаосом. Принцесса Айко, дочь японского императора Нарухито и императрицы Масако, посетила мероприятие в традиционном лаосском платье, подаренном лаосской стороной.

Президент выразил надежду на дальнейшее развитие дружбы между двумя странами. Принцесса Айко отметила, что очень рада тёплому приёму лаосцев и личной встрече с президентом.

Принцесса также встретилась по отдельности с вице-президентом Пани Ятотоу и премьер-министром Сонексаем Сифандоном. Она передала президенту, вице-президенту и премьер-министру послание от своих родителей.

Затем принцесса Айко переоделась в традиционное японское кимоно и посетила банкет, устроенный вице-президентом в отеле во Вьентьяне. После приветственной речи вице-президента принцесса выразила радость от того, что Япония и Лаос на протяжении многих лет строят историю дружбы и сотрудничества.

