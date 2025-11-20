Принцесса Айко посетила Центр по исследованию неразорвавшихся бомб в Лаосе

Новости

Вьентьян, 19 ноября (Jiji Press). Принцесса Айко, дочь японского императора Нарухито и императрицы Масако, посетила образовательный центр по неразорвавшимся боеприпасам в столице Лаоса, городе Вьентьяне.

В период с 1964 по 1973 год, во время войны во Вьетнаме, американские военные сбросили на Лаос более 2 миллионов тонн бомб, чтобы блокировать пути снабжения Национального фронта освобождения Южного Вьетнама. Работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов продолжаются.

В туристическом центре COPE принцесса Айко осмотрела макет, демонстрирующий многочисленные суббоеприпасы, выпущенные из кассетной бомбы. Она кивнула, услышав объяснение, что суббоеприпас может уничтожить всё на площади около 30 квадратных метров.

Она также встретилась с экспертом Японского агентства международного сотрудничества, который помогает Лаосу разрабатывать планы по удалению неразорвавшихся снарядов, и задала ему вопрос: «Какие трудности возникают при утилизации?».

«Я надеюсь, что в Лаосе не останется неразорвавшихся бомб», – сказала она представителям центра после экскурсии.

