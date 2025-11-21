Японская принцесса Айко посетила древнюю столицу Лаоса

Новости

Луангпхабанг, Лаос, 20 ноября (Jiji Press). Принцесса Японии Айко посетила Луангпхабанг, древнюю столицу Лаоса, в ходе однодневной поездки 20 ноября во время своего официального визита в эту страну.

Одетая в традиционную лаосскую одежду единственная дочь императора Нарухито и императрицы Масако сказала на обеде с местным лидером, что она рада посетить место, которое привлекает людей со всего мира.

Принцесса Айко сказала, что она была «глубоко впечатлена великолепием традиционных техник, сохранившихся в королевской столице», которые она увидела в национальном музее и в храме, которые она посетила перед обедом.

Отметив, что её отец приезжал в Лаос в 2012 году, будучи наследным принцем, принцесса сказала: «Я надеюсь продолжить дело моего отца и других членов (японской) императорского дома и внести свой вклад в наведение мостов между Японией и Лаосом».

В национальном музее, где экспонируется интерьер бывшего королевского дворца Лаоса, принцесса Айко с восторгом осмотрела сверкающие фрески и портреты королей.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме