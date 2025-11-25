Наследная принцесса Кико и принц Хисахито наблюдали за соревнованиями Сурдлимпийских игр

Новости

Токио, 23 ноября (Jiji Press). Наследная принцесса Японии Кико и ее сын, принц Хисахито, наблюдали за соревнованиями по спортивному ориентированию в рамках Сурдлимпийских игр в Токио-2025 на тихоокеанском острове Идзу-Осима, входящем в состав японской столицы.

Ориентирование на местности – командный вид спорта, в котором участники, используя карту и компас, как можно быстрее посещают контрольные точки на незнакомой местности в правильном порядке.

Наследная принцесса Кико и принц Хисахито наблюдали за финальным этапом мужской эстафеты, в которой участвовали сборные Японии и семи других стран. Принц Хисахито приветствовал спортсменов на языке жестов.

Сама наследная принцесса впервые занялась спортивным ориентированием после того, как в 2019 году иностранный исследователь пригласил её заняться этим видом спорта на Международной картографической конференции в Токио. С тех пор она часто принимает участие в соревнованиях и тренировках по спортивному ориентированию.

Ранее 23 ноября наследная принцесса Кико и принц Хисахито посетили Buratto House, магазин, торгующий продуктами местных фермеров.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме