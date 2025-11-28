Японскому принцу Хитати исполнилось 90 лет

Новости

Токио, 28 ноября (Jiji Press). Японскому принцу Хитати, младшему брату почётного императора Акихито и дяде императора Нарухито, 28 ноября исполнилось 90 лет.

По данным Управления императорского двора, принц проводит дни со своей женой, 85-летней принцессой Ханако, в их резиденции в районе Сибуя в Токио. Он регулярно занимается реабилитационными процедурами для поддержания здоровья.

В 2023 году принц был госпитализирован с инфекцией мочевыводящих путей после операции по удалению камней в мочеточнике, но с тех пор выздоровел. Он тренируется в ходьбе и занимается растяжкой с физиотерапевтом дома два раза в неделю и три раза в месяц в больнице, чтобы поддерживать силу нижних конечностей.

Ввиду своего преклонного возраста принц воздерживается от посещения мероприятий, организуемых организациями, в которых он является главой или почётным главой, с тех пор как в марте 2024 года посетил выставку, организованную Японским институтом изобретений и инноваций. От его имени в таких мероприятиях участвует принцесса Ханако.

Принц Хитати проводит большую часть времени в инвалидном кресле в своей резиденции. Он заботится о пятилетней миниатюрной таксе по кличке Фукухимэ.

