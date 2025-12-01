Наследному принцу Японии Акисино исполнилось 60 лет

Новости

Токио, 30 ноября (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино, младший брат императора Нарухито, 30 ноября отметил свой 60-й день рождения.

На пресс-конференции, проведенной заранее в резиденции Акасака в Токио, наследный принц заявил, что в этом году, в год 80-летия окончания Второй мировой войны, у него была «возможность задуматься о том, насколько ценно продолжение мира во всём мире», во время визита в июле вместе со своей женой, 59-летней наследной принцессой Кико, в западный японский город Хиросиму, разрушенный атомной бомбардировкой США в 1945 году, а также в ходе других мероприятий.

Когда наследного принца спросили о его мыслях по поводу 60-летнего рубежа его жизни, он сказал, что считает время непрерывным и что его единственная мысль заключается в том, что он прожил шестидесятилетний цикл смены лет.

Он выразил благодарность наследной принцессе, с которой в июне отметил 35-ю годовщину свадьбы, за её поддержку.

Наследный принц Акисино заявил, что до сих пор считает своего сына, принца Хисахито, маленьким мальчиком. Однако он добавил, что, по его мнению, принц стал взрослым, когда 19-летний юноша тщательно подготовился к церемонии совершеннолетия и прошёл её в сентябре.

