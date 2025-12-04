[Видео] Принц Акисино в преддверии своего 60-летия прогуливается с принцессой Кико по садам императорского дворца

Новости

Принц Акисино 30 ноября отпраздновал своё 60-летие. До этого он провёл пресс-конференцию в резиденции Восточная Акасака в императорской усадьбе Акасака (район Минато, Токио). В этом году отмечается 80-летие окончания войны, и в июле он посетил Хиросиму вместе с наследной принцессой Кико (59 лет). Он сказал, что выставки и освещение в прессе побудили его задуматься о войне: «Это дало мне возможность задуматься о важности сохранения мира во всём мире». На видео принц Акисино и наследная принцесса Кико прогуливаются по садам императорской резиденции в преддверии его 60-летия. (Предоставлено Управлением императорского двора) [Видеоцентр Jiji Press]

