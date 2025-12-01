Японской принцессе Айко исполняется 24 года
НовостиИмператорский дом
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 1 декабря (Jiji Press). Японской принцессе Айко, единственному ребенку императора Нарухито и императрицы Масако, исполнилось 24 года.
Принцесса проводила свои дни насыщенно и плодотворно, совмещая работу в Японском обществе Красного Креста с официальными обязанностями члена императорской семьи. Она также приобрела новый опыт, включая свой первый официальный визит за границу.
В этом году, в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, она присоединилась к родителям в их визитах в самую южную префектуру Японии Окинаву, где на последнем этапе Второй мировой войны произошло ожесточённое сражение, в префектуру Нагасаки на юго-западе Японии, куда Соединенные Штаты сбросили атомную бомбу в 1945 году, и в Токийский столичный мемориальный зал, вновь заявив о своей твёрдой приверженности делу мира.
Будучи ключевой фигурой в международных добровольческих инициативах императорской семьи, принцесса Айко в феврале организовала традиционный приём с ловлей уток сетями для иностранных дипломатов в императорском заповеднике диких уток Синхама в префектуре Тиба, к востоку от Токио, а в марте посетила банкет в императорском дворце в честь президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, прибывшего с государственным визитом в Японию. Оба мероприятия были для неё первыми в своём роде.
Во время своего визита в Лаос в ноябре она встретилась с президентом Тхонглуном Сисулитом и другими высокопоставленными лицами Лаоса, а также посетила ряд мероприятий. Она выразила глубокую признательность за оказанное ей в Лаосе гостеприимство и выразила надежду на дальнейшее развитие дружеских отношений между Японией и Лаосом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Послевоенная «чистка»: сокращение состава императорского дома Японии после поражения в войне
- Управление императорского двора рассматривает возможность распространения информации через соцсети
- Принц Хисахито поступил в школу средней ступени
- Мероприятия, связанные с днём рождения императора Нарухито, проводились в меньших масштабах из-за пандемии COVID-19
- Принц Хисахито поступил в старшую школу
- Курода Саяко: частная жизнь сестры императора
- Почётному императору Акихито исполнилось 88 лет
- Императрице Масако исполнилось 58 лет, она глубоко тронута в связи с совершеннолетием дочери, принцессы Айко
- Императрица Митико: спутница жизни императора-символа
- Состоялась церемония совершеннолетия принцессы Айко
- Принцессе Айко исполнилось 20 лет, она стала совершеннолетней
- Тиары женщин императорского дома: принцесса Айко, чтобы избежать лишних трат во время кризиса коронавируса, для церемонии совершеннолетия позаимствует тиару бывшей принцессы Саяко
- Церемония совершеннолетия принцессы Айко, дочери императора и императрицы Японии, состоится 5 декабря
- Императрицы в Японии: восемь императриц по мужской линии
- Почётной императрице Митико исполнилось 86 лет
- Императрице Масако исполняется 57 лет
- Император и императорский дом
- Японский календарь: история гэнго, «девизов правления»
- Бывшая принцесса Мако и её муж прибыли в США
- В возрасте 81 года умер отец японской наследной принцессы Кико
- Имя Комуро Кэя не появилось в списке успешно сдавших экзамен в адвокатуру Нью-Йорка
- После скандала из-за долга матери жениха и посттравматического стрессового расстройства у японской принцессы Мако она наконец вышла замуж за Комуро, с которым познакомилась в университете
- Японской принцессе Мако исполнилось 30 лет
- Принцесса императорского дома Японии Мако посетила святилища императорского дворца, чтобы сообщить предкам и божествам о предстоящем браке
- Принцесса Мако в последний раз участвует в церемонии в качестве члена императорской семьи
- Официальное объявление о свадьбе принцессы Мако
- 1 октября должны сделать сообщение о предстоящей свадьбе принцессы Мако императорского дома Японии
- Наследный принц Акисино в интервью по случаю 55-летия сказал о планах замужества принцессы Мако: «Я одобряю брак»…
- Жених японской принцессы Мако сообщил о решении денежных проблем его матери
- Принцесса Мако планирует замужество
- Японской принцессе Мако исполняется 29 лет
- Проблема помолвки принцессы Мако ветви Акисино императорского дома Японии и её влияние на вопрос о создании женских ветвей дома
- [Видео] Принц Акисино собирается посетить Европу и не знает о планах замужества принцессы Мако
- Императорский дом Японии в статьях nippon.com
- Помолвка принцессы Мако и будущее императорского дома
- Современная японская принцесса: несколько слов о популярности принцессы Како