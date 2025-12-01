Японской принцессе Айко исполняется 24 года

Новости

Токио, 1 декабря (Jiji Press). Японской принцессе Айко, единственному ребенку императора Нарухито и императрицы Масако, исполнилось 24 года.

Принцесса проводила свои дни насыщенно и плодотворно, совмещая работу в Японском обществе Красного Креста с официальными обязанностями члена императорской семьи. Она также приобрела новый опыт, включая свой первый официальный визит за границу.

В этом году, в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, она присоединилась к родителям в их визитах в самую южную префектуру Японии Окинаву, где на последнем этапе Второй мировой войны произошло ожесточённое сражение, в префектуру Нагасаки на юго-западе Японии, куда Соединенные Штаты сбросили атомную бомбу в 1945 году, и в Токийский столичный мемориальный зал, вновь заявив о своей твёрдой приверженности делу мира.

Будучи ключевой фигурой в международных добровольческих инициативах императорской семьи, принцесса Айко в феврале организовала традиционный приём с ловлей уток сетями для иностранных дипломатов в императорском заповеднике диких уток Синхама в префектуре Тиба, к востоку от Токио, а в марте посетила банкет в императорском дворце в честь президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, прибывшего с государственным визитом в Японию. Оба мероприятия были для неё первыми в своём роде.

Во время своего визита в Лаос в ноябре она встретилась с президентом Тхонглуном Сисулитом и другими высокопоставленными лицами Лаоса, а также посетила ряд мероприятий. Она выразила глубокую признательность за оказанное ей в Лаосе гостеприимство и выразила надежду на дальнейшее развитие дружеских отношений между Японией и Лаосом.

