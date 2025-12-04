[Видео] Принцессе Айко исполняется 24 года, и она полна решимости работать для мира

Новости

Принцесса Айко, старшая дочь императора и императрицы, 1 декабря отметила свой 24-й день рождения. Она провела наполненные работой насыщенные дни, совмещая работу в Японском обществе Красного Креста с официальными обязанностями, а также приобрела новый опыт – например, совершила свой первый официальный визит за границу. В этом году в связи с 80-летием окончания войны она посетила Окинаву, Нагасаки и Токийский мемориальный зал вместе с императорской четой, вновь подтвердив своё твёрдое стремление к миру. (Предоставлено Управлением императорского двора) [Видеоцентр Jiji Press]

