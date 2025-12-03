Опубликовано сообщение о новогодних мероприятиях в императорском дворце

Новости

Токио, 2 декабря (Jiji Press). Управление императорского двора Японии обнародовало подробности новогоднего мероприятия, которое состоится в императорском дворце в Токио 2 января.

Император Нарухито, императрица Масако и другие члены императорской семьи будут появляться на балконе зала Тёва-дэн пять раз в день: в 10:10, 11:00, 11:50, 13:30 и 14:20.

Людям, посещающим дворец для участия в приветственном мероприятии, предложат войти через главные ворота с 9:30 до 14:10 и соблюдать дистанцию ​​с другими посетителями.

