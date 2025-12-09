Императрице Японии Масако исполняется 62 года, и она выражает надежду на мир
НовостиОбщество Императорский дом
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 9 декабря (Jiji Press). Императрице Японии Масако 9 декабря исполнилось 62 года. В этом году её визиты в места, связанные со Второй мировой войной, вселили в неё надежду на мир.
Отмечая 80-ю годовщину окончания войны, император Нарухито и императрица Масако посетили Ивото, отдаленный остров в районе Токио, также известный как Иводзима, а также префектуры Окинава, Хиросима, Нагасаки и Токийский столичный мемориальный зал, чтобы помолиться за погибших на войне.
В заявлении, распространённом через Управление императорского двора, императрица отметила, что этот год еще раз напомнил ей о важности постоянной защиты мира.
Во время визитов на Окинаву, в Нагасаки и в Токийский дворец императорскую чету сопровождала их дочь, принцесса Айко. Семья общалась с людьми, пережившими войну, и рассказчиками.
Императрица Масако сказала в своём заявлении, что считает важным, чтобы молодые люди, не знакомые с войной, учились и передавали этот опыт будущим поколениям. Императрица также выразила глубокую скорбь в связи с войнами и конфликтами, продолжающимися во многих частях мира, добавив, что она глубоко осознает важность продолжения усилий по построению мира без применения силы или насилия.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Послевоенная «чистка»: сокращение состава императорского дома Японии после поражения в войне
- Управление императорского двора рассматривает возможность распространения информации через соцсети
- Принц Хисахито поступил в школу средней ступени
- Мероприятия, связанные с днём рождения императора Нарухито, проводились в меньших масштабах из-за пандемии COVID-19
- Принц Хисахито поступил в старшую школу
- Курода Саяко: частная жизнь сестры императора
- Почётному императору Акихито исполнилось 88 лет
- Императрице Масако исполнилось 58 лет, она глубоко тронута в связи с совершеннолетием дочери, принцессы Айко
- Императрица Митико: спутница жизни императора-символа
- Состоялась церемония совершеннолетия принцессы Айко
- Принцессе Айко исполнилось 20 лет, она стала совершеннолетней
- Тиары женщин императорского дома: принцесса Айко, чтобы избежать лишних трат во время кризиса коронавируса, для церемонии совершеннолетия позаимствует тиару бывшей принцессы Саяко
- Церемония совершеннолетия принцессы Айко, дочери императора и императрицы Японии, состоится 5 декабря
- Императрицы в Японии: восемь императриц по мужской линии
- Почётной императрице Митико исполнилось 86 лет
- Императрице Масако исполняется 57 лет
- Император и императорский дом
- Японский календарь: история гэнго, «девизов правления»
- Бывшая принцесса Мако и её муж прибыли в США
- В возрасте 81 года умер отец японской наследной принцессы Кико
- Имя Комуро Кэя не появилось в списке успешно сдавших экзамен в адвокатуру Нью-Йорка
- После скандала из-за долга матери жениха и посттравматического стрессового расстройства у японской принцессы Мако она наконец вышла замуж за Комуро, с которым познакомилась в университете
- Японской принцессе Мако исполнилось 30 лет
- Принцесса императорского дома Японии Мако посетила святилища императорского дворца, чтобы сообщить предкам и божествам о предстоящем браке
- Принцесса Мако в последний раз участвует в церемонии в качестве члена императорской семьи
- Официальное объявление о свадьбе принцессы Мако
- 1 октября должны сделать сообщение о предстоящей свадьбе принцессы Мако императорского дома Японии
- Наследный принц Акисино в интервью по случаю 55-летия сказал о планах замужества принцессы Мако: «Я одобряю брак»…
- Жених японской принцессы Мако сообщил о решении денежных проблем его матери
- Принцесса Мако планирует замужество
- Японской принцессе Мако исполняется 29 лет
- Проблема помолвки принцессы Мако ветви Акисино императорского дома Японии и её влияние на вопрос о создании женских ветвей дома
- [Видео] Принц Акисино собирается посетить Европу и не знает о планах замужества принцессы Мако
- Императорский дом Японии в статьях nippon.com
- Помолвка принцессы Мако и будущее императорского дома
- Современная японская принцесса: несколько слов о популярности принцессы Како