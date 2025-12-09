Императрице Японии Масако исполняется 62 года, и она выражает надежду на мир

Новости

Токио, 9 декабря (Jiji Press). Императрице Японии Масако 9 декабря исполнилось 62 года. В этом году её визиты в места, связанные со Второй мировой войной, вселили в неё надежду на мир.

Отмечая 80-ю годовщину окончания войны, император Нарухито и императрица Масако посетили Ивото, отдаленный остров в районе Токио, также известный как Иводзима, а также префектуры Окинава, Хиросима, Нагасаки и Токийский столичный мемориальный зал, чтобы помолиться за погибших на войне.

В заявлении, распространённом через Управление императорского двора, императрица отметила, что этот год еще раз напомнил ей о важности постоянной защиты мира.

Во время визитов на Окинаву, в Нагасаки и в Токийский дворец императорскую чету сопровождала их дочь, принцесса Айко. Семья общалась с людьми, пережившими войну, и рассказчиками.

Императрица Масако сказала в своём заявлении, что считает важным, чтобы молодые люди, не знакомые с войной, учились и передавали этот опыт будущим поколениям. Императрица также выразила глубокую скорбь в связи с войнами и конфликтами, продолжающимися во многих частях мира, добавив, что она глубоко осознает важность продолжения усилий по построению мира без применения силы или насилия.

