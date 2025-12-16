Принцесса Айко посетила церемонию открытия Школы медсестринского дела Университета Тиба
Токио, 14 декабря (Jiji Press). Японская принцесса Айко присутствовала на церемонии, посвящённой 50-летию основания Школы медсестринского дела Университета Тиба.
«Я надеюсь, что вы продолжите преуспевать, оказывая поддержку людям, и что вы посвятите свои усилия дальнейшему развитию сестринского дела и сестринской науки», – сказала принцесса, единственная дочь императора Нарухито и императрицы Масако, в своей речи на церемонии, состоявшейся в университете в городе Тиба на востоке Японии.
Она также поделилась своими впечатлениями от майской поездки в районы, пострадавшие от землетрясения на полуострове Ното в январе 2024 года, отметив, что сосредоточение усилий на оказании медицинской помощи и поддержке пострадавших от стихийных бедствий во время чрезвычайных ситуаций приобретает всё большее значение.
Университет Тиба – единственный в стране национальный университет, имеющий факультет сестринского дела. На церемонии присутствовало около 400 человек, включая студентов и сотрудников университета.
