Принцесса Айко поучаствовала в ловле уток сетями c иностранными дипломатами

Косигая, префектура Сайтама, 17 декабря (Jiji Press). Принцесса Айко, дочь японского императора Нарухито и императрицы Масако, устроила приём для иностранных дипломатов, посвящённый ловле уток сетями.

Принцесса приветствовала гостей из Мексики и 15 других стран, включая послов и их супругов, на мероприятии, проходившем в Императорском заповеднике диких уток Сайтама в городе Косигая, префектура Сайтама, к северу от Токио, приветствуя их на английском языке с улыбками и рукопожатиями.

Принцесса Айко впервые самостоятельно приняла участие в традиционном мероприятии императорского дома.

Гости и принцесса вместе занимались традиционной охотой на уток, во время которой птиц ловили сетями. Принцесса выпустила пойманных уток в пруд, вызвав аплодисменты гостей.

В феврале этого года принцесса Айко совместно с принцессой Како, второй дочерью наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, провела аналогичное мероприятие по отлову уток сетями в Императорском заповеднике диких уток Синхама в городе Итикава, префектура Тиба, к востоку от Токио.

