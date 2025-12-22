Император Японии встретился с лидерами четырёх центральноазиатских стран

Новости

Токио, 19 декабря (Jiji Press). Император Японии Нарухито провёл в императорском дворце в Токио отдельные встречи с президентами четырёх центральноазиатских стран – Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана.

По данным Управления императорского двора, император и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили, среди прочего, кладбище в Узбекистане, где похоронены японцы, умершие в заключении и на принудительных работах в Сибири при Советском Союзе.

Мирзиёев сказал, что это место содержится в хорошем состоянии, поэтому посетители из Японии могут отдать дань уважения в любое время. Император выразил свою благодарность.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Японию с успехом Всемирной выставки 2025 года в городе Осака на западе Японии. Император Нарухито ответил, что это мероприятие, проходившее в течение шести месяцев, до середины октября, предоставило многим японцам ценную возможность узнать больше о Кыргызстане.

Император также обменялся мнениями о выставке с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Кроме того, император встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

