Император Японии с семьёй посетил выставку о Токио во время войны

Токио, 22 декабря (Jiji Press). Император Японии Нарухито, императрица Масако и их дочь, принцесса Айко, посетили специальную фотовыставку, посвящённую Токио во время Второй мировой войны.

На выставке в Национальном мемориальном музее Сёва в районе Тиёда в Токио представлены 40 фотографий, демонстрирующих, среди прочего, разрушения, причинённые японской столице в результате воздушных налетов, и сцены отправки студентов на поля сражений. Снимки были сделаны покойным Исикавой Коё, фотографом столичного управления полиции Токио.

Члены императорской семьи сосредоточенно рассматривали фотографии.

«Фотографии сохранились в хорошем состоянии», – сказал император Нарухито. Принцесса Айко задавала такие вопросы, как: «Была ли эта фотография сделана сразу после авиаудара?».

Затем семья встретилась с людьми, выступающими в роли «рассказчиков нового поколения», которые, в том числе в музее, широко известном как Сёвакан, делятся знаниями о войне, в том числе рассказывают истории, передаваемые из поколения в поколение выжившими, с посетителями музея и другими людьми.

