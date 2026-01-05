Императорская семья появилась на публике для поздравления с Новым годом

Новости

Токио, 2 января (Jiji Press). Император Нарухито, императрица Масако и другие члены показались перед посетителями дворца из числа широкой публики с новогодними поздравлениями в императорском дворце в Токио в пятницу.

Члены императорской семьи, включая наследного принца Акисино и наследную принцессу Кико, стояли на веранде дворца и махали гостям.

В своей речи император выразил обеспокоенность по поводу тех, кто до сих пор испытывает трудности из-за крупных стихийных бедствий прошлого года. «Я знаю, что трудностей много, но желаю всем хорошего и благополучного года», – сказал он.

Принц Хисахито, сын наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, в настоящее время учится на первом курсе Университета Цукуба, и он впервые участвовал в этом новогоднем публичном мероприятии.

Члены императорской семьи появились в общей сложности пять раз утром и днём. Принц Хисахито присутствовал все пять раз, а почётный император Акихито и почётная императрица Митико появились три раза утром.

