[Видео] Императорская семья приветствовала посетителей во дворце в ходе новогодней поздравительной церемонии

2 января в императорском дворце состоялся новогодняя праздничная церемония, в ходе которой император, императрица и другие члены императорского дома выходили на веранду павильона Тёвадэн императорского дворца, чтобы приветствовать посетителей. Принц Хисахито, старший сын принца Акисино, студент первого курса Университета Цукуба, в честь которого в сентябре прошлого года проводили церемонию совершеннолетия, присутствовал на новогоднем мероприятиии впервые. (представительская съёмка) [Видеоцентр Jiji Press]

