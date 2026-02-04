Император и императрица Японии встретились с президентом Непала Рамчандрой Пауделем

Новости

Токио, 3 февраля (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако встретились с президентом Непала Рамчандрой Пауделем и его женой в императорском дворце в Токио.

По данным Управления императорского двора, на встрече, которая длилась около 25 минут, император показал фотографии, сделанные им во время визита в Непал в 1987 году.

Среди фотографий были снимки женщин и других людей, набирающих воду.

По данным управления, император объяснил супругам: «Меня очень заинтересовала проблема водоснабжения, и тогда я начал над ней работать».

Император подарил президенту и его жене несколько фотографий, которые они рассматривали с интересом, в том числе фотографии гор и других пейзажей.

