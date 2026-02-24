Императору Нарухито исполнилось 66 лет

Новости

Токио, 23 февраля (Jiji Press). Императору Японии Нарухито исполнилось 66 лет, а вскоре в Японии будут отмечать 15-ю годовщину Великого восточно-японского землетрясения и 10-ю годовщину землетрясений в Кумамото.

«Даже сейчас воспоминания о катастрофах причиняют мне боль», – сказал император на пресс-конференции перед своим днём рождения.

«Я останусь рядом с людьми, буду молиться об отсутствии катастроф, разделять их радости и печали и прислушиваться к голосам тех, кто находится в районах, пострадавших от стихийных бедствий», – сказал он.

Согласно информированным источникам, для проверки хода восстановления после катастроф, случившихся 15 и 10 лет назад, император планирует посетить весной этого года северо-восточные префектуры Иватэ, Мияги и Фукусима, а осенью – юго-западную префектуру Кумамото.

«Вместе с (императрицей) Масако я буду продолжать хранить в своём сердце память о районах, пострадавших от стихийных бедствий», – сказал он.

