Семья императора совершит поездку по северо-восточной Японии

Новости

Токио, 25 февраля (Jiji Press). Император Японии Нарухито, императрица Масако и их дочь, принцесса Айко, начиная со следующего месяца посетят три северо-восточные префектуры, наиболее пострадавшие от землетрясения и цунами в марте 2011 года, чтобы отметить 15-летие со дня катастрофы, сообщило в среду Управление императорского двора.

Семья посетит префектуры Иватэ и Мияги 25-26 марта и Фукусима 6-7 апреля, чтобы оценить ход восстановительных работ, а также планирует встретиться с жителями районов, пострадавших от стихийного бедствия. Это будет первый визит принцессы Айко в эти три префектуры.

По данным управления, 25 марта они вылетят в префектуру Иватэ и возложат цветы к мемориалу «Тинкон-но мори» в городе Оцути. Они также посетят город Офунато, чтобы встретиться с людьми, пострадавшими от катастрофы 2011 года и лесного пожара, вспыхнувшего в феврале прошлого года.

На следующий день семья переедет в Мияги и посетит мемориал жертвам катастрофы в городе Минамисанрику. В городе Исиномаки они возложат цветы в мемориальном парке Исиномаки-Минамихама, посвящённом цунами, и поговорят с пострадавшими, после чего вечером вернутся в Токио.

6 апреля они отправятся на скоростном поезде синкансэн в префектуру Фукусима, чтобы посетить Мемориальный музей Великого восточно-японского землетрясения и ядерной катастрофы в городе Футаба, где находится пострадавшая от цунами атомная электростанция «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. Там они возложат цветы и встретятся с жертвами катастрофы.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме