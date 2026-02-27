Принц Хисахито посетил императорские гробницы в Киото

Новости

Токио, 26 февраля (Jiji Press). Японский принц Хисахито посетил императорские гробницы в западном городе Киото, чтобы сообщить предкам о завершении церемонии его совершеннолетия в сентябре прошлого года.

Одетый в утренний сюртук и держа в руках цилиндр, принц Хисахито медленно направился к гробнице императора Мэйдзи в районе Фусими вскоре после 14:00. Он преподнёс в дар священную ветвь дерева тамагуси и поклонился.

Затем, вскоре после 15:30, принц посетил гробницу императора Комэй в районе Хигасияма.

Он также посетил расположенные рядом гробницы императрицы Сёкэн, супруги императора Мэйдзи, и императрицы Эйсё, супруги императора Комэй.

Принц находится в Киото с частным визитом во время весенних каникул в университете. Он пробудет в городе до 27 февраля.

