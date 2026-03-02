Император Японии посетит матч WBC между командами Японии и Австралии

Новости

Токио, 27 февраля (Jiji Press). Император Японии Нарухито посетит матч Япония-Австралия в первом раунде World Baseball Classic, который состоится 8 марта на стадионе Tokyo Dome, сообщило Управление императорского двора.

Император наблюдал за матчами WBC вместе с императрицей Масако на этом стадионе в районе Бункё японской столицы в 2006 и 2009 годах, когда он был наследным принцем. Это будет его третье посещение матча WBC и первое с момента восшествия на престол в 2019 году.

