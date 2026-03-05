Наследный принц и наследная принцесса Японии в августе посетят Парагвай

Новости

Токио, 4 марта (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико посетят Парагвай в середине августа, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 90-летию японской миграции в эту страну, сообщило Управление императорского двора.

Государственный визит состоится после приглашения президента Парагвая, направленного в середине января.

Супруги проведут в этой южноамериканской стране около недели, где, как ожидается, нанесут визит вежливости президенту, посетят памятную церемонию и встретятся с членами местной общины японских иммигрантов «Никкэй» и их потомками.

Это будет первый государственный визит пары за границу после их поездки в Турцию в декабре 2024 года.

Члены японской императорской семьи посещали Парагвай шесть раз. В предыдущий раз наследный принц посещал эту страну в ноябре 2006 года.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме