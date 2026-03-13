Император и императрица в июне посетят Нидерланды и Бельгию

Токио, 12 марта (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако готовятся посетить Нидерланды и Бельгию в середине-конце июня, сообщило японское правительство.

Императорская семья поддерживает давние дружеские отношения с королевскими семьями этих двух европейских стран. С момента восшествия императора на престол в 2019 году императорская чета неоднократно получала приглашения с визитом.

«Обмены между императорской семьей и королевскими семьями двух стран сыграли значительную роль в укреплении дружественных отношений», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору.

Согласно информации Управления императорского двора, император и императрица, как ожидается, посетят обе страны в качестве государственных гостей. Предполагается, что они встретятся с королём Нидерландов Виллемом-Александром и королём Бельгии Филиппом, а также примут участие в торжественных мероприятиях и банкетах.

Также рассматривается вопрос об их участии в бельгийском мероприятии, посвященном 160-летию установления дипломатических отношений с Японией в этом году.

