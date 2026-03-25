Императорская чета Японии отложила поездку в регион Тохоку из-за симптомов простуды

Токио, 24 марта (Jiji Press). Визит императора Японии Нарухито, императрицы Масако и их дочери, принцессы Айко, в префектуры Иватэ и Мияги отложен из-за сохраняющихся симптомов простуды, сообщило Управление императорского двора.

Они планировали посетить две префектуры в северо-восточном регионе Тохоку Японии 25 и 26 марта, чтобы ознакомиться с восстановительными работами в районах, пострадавших от мощного землетрясения и цунами в марте 2011 года. По сообщению управления, поездка будет перенесена.

Император отложил или отменил региональную поездку из-за проблем со здоровьем впервые с момента своего восшествия на престол в мае 2019 года.

По данным управления, у императорской четы симптомы простуды наблюдаются с прошлой недели. Император выздоравливает, но кашель у него всё ещё сохраняется.

18 марта у императрицы была небольшая температура. Хотя позже температура спала, кашель усилился. Когда врач проверил её состояние вечером 23 марта, температура составляла чуть более 37 градусов Цельсия.

Статьи по теме