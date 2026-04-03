Император Нарухито и императрица Масако встретились с президентом Макроном и его женой

Новости

Токио, 2 апреля (Jiji Press). Император Нарухито и императрица Масако встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит в императорском дворце в Токио.

Согласно информации Управления императорского двора, в ходе 20-минутных переговоров стороны обсудили культурный обмен между Японией и Францией.

Императрица поинтересовалась у президента о популярности манги во Франции, а император отметил, что французская литература издавна высоко ценится в Японии.

В ходе встречи также обсуждались визит императора во Францию ​​в 2018 году, когда он был наследным принцем, и визит императрицы в школьные годы. Макрон пригласил императорскую чету снова посетить его страну.

Затем, по предложению императорской четы, они вместе пообедали в приватной обстановке. Ранее, в 2019 году, все четверо также обедали во дворце.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

