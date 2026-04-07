Император Японии и его семья посетили Фукусиму

Футаба, префектура Фукусима, 6 апреля (Jiji Press). Император Японии Нарухито, императрица Масако и их дочь, принцесса Айко, начали двухдневный визит в префектуру Фукусима, чтобы осмотреть ход работ по восстановлению после мощного землетрясения и цунами в марте 2011 года, а также последующей серьёзной ядерной аварии.

После прибытия на станцию ​​Фукусима на скоростном поезде синкансэн семья получила от губернатора Фукусимы Утибори Масао в здании администрации префектуры информацию о ходе восстановительных работ.

Затем императорская семья посетила Мемориальный музей Великого восточно-японского землетрясения и ядерной катастрофы в городе Футаба, одном из двух муниципалитетов, на территории которых расположена атомная электростанция «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., где произошла ядерная авария.

Они возложили белые букеты на подставку для цветов в музее и молились, обращаясь к морю, в память о тех, кто погиб в результате землетрясения и цунами.

Принцесса Айко выразила удивление, узнав, что высота цунами, затопившего этот район, составляла 4 метра.

