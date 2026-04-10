Наследная принцесса Японии посетила церемонию вручения дипломов в колледже медсестёр

Новости

Токио, 9 апреля (Jiji Press). Наследная принцесса Японии Кико присутствовала на церемонии, посвященной 25-летию Национального колледжа медсестёр в Киёсэ, Токио.

Школа была основана министерством здравоохранения в 2001 году для подготовки медицинских сестёр для национальных научно-исследовательских центров передовой и специализированной медицины страны.

Принцесса отметила, что медперсонал оказывал поддержку медицинским учреждениям в сложных условиях, таких как стихийные бедствия и пандемия COVID-19.

«Я надеюсь, что образовательная и исследовательская деятельность будет продолжаться для удовлетворения потребности в более высококвалифицированных специалистах, в том числе в области реагирования на стихийные бедствия и инфекционные заболевания», – сказала она.

Принцесса Кико присутствовала на церемонии открытия колледжа 25 лет назад.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

