Глава нижней палаты хочет внести поправки в Закон об императорском доме в ходе этой сессии

Токио, 15 апреля (Jiji Press). Мори Эйсукэ, спикер Палаты представителей Японии, заявил, что законопроект о пересмотре Закона об императорском доме, направленный на обеспечение сохранения достаточного числа членов императорского дома, должен быть принят на текущей сессии парламента страны.

В ходе первой за примерно год дискуссии между правящей и оппозиционной партиями по этому вопросу Мори заявил, что намерен оперативно консолидировать мнения каждой партии. Он также призвал оппозиционный Центристский альянс реформ, основанный в январе, сформулировать свою позицию по этому вопросу в течение месяца.

В ходе состоявшихся обсуждений правящая и оппозиционная партии рассмотрели два предложения, представленные экспертной группой правительства: разрешить женщинам-членам императорской семьи оставаться в семье даже после замужества, и возвратить в состав императорского дома мужчин по отцовской линии из упразднённых ветвей дома.

Большинство партий поддержали первый план, в то время как второй вызвал больше споров.

На встрече 15 апреля свои взгляды представили 13 политических партий и парламентских групп из обеих палат парламента, в том числе Центристский альянс реформ и команда Мирай, которые впервые приняли участие в переговорах.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

