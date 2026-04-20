Император и императрица Японии провели весеннюю вечеринку в императорском саду

Токио, 17 апреля (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако устроили приём в саду императорского сада Акасака в районе Минато города Токио, пригласив около 1750 человек.

Среди гостей были золотые медалисты зимних Олимпийских игр в Милане-Кортине, такие как фигуристы Миура Рику и Кихара Рюити, которые 17 апреля объявили о завершении своей спортивной карьеры в конце этого сезона, и Кокомо Мурасэ, первая японская золотая медалистка в женском сноубординге.

На мероприятие также были приглашены профессор Киотского университета Китагава Сусуму, один из лауреатов Нобелевской премии по химии 2025 года, и легенда бейсбола Садахару О.

