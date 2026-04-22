Японская принцесса Айко осенью посетит Сингапур

Новости

Токио, 21 апреля (Jiji Press). Ожидается, что принцесса Японии Айко, дочь императора Нарухито и императрицы Масако, посетит Сингапур этой осенью, как сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Вероятно, принцесса Айко примет участие в церемонии, посвящённой 60-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, и встретится с президентом Сингапура.

Эта поездка станет вторым официальным зарубежным визитом принцессы после её визита в Лаос в прошлом году.

Её бабушка и дедушка, почётные император Акихито и императрица Митико, посещали Сингапур в 2006 году.

В мае прошлого года во время своего визита на Всемирную выставку в городе Осака на западе Японии принцесса Айко посетила павильон Сингапура.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

