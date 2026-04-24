Император Японии посетит мероприятие, посвящённое 100-летию эпохи Сёва

Токио, 22 апреля (Jiji Press). Император Японии Нарухито примет участие в церемонии, посвящённой 100-летию начала годов Сёва (1926-1989), которая состоится 29 апреля в токийском зале Ниппон Будокан, сообщило Управление императорского двора.

Как добавило агентство, императрица Масако также примет участие, если позволит её состояние здоровья.

Организованная правительством церемония приходится на День Сёва, национальный праздник, посвящённый памяти о бурном периоде Сёва, который длился с декабря 1926 по январь 1989 года. Это также день рождения императора Хирохито, посмертно ставшего императором Сёва.

Премьер-министр Такаити Санаэ и главы законодательной и судебной ветвей власти выступят с речами.

Аналогичная государственная церемония, посвящённая 100-летию начала годов Мэйдзи (1868-1912), состоялась там же в октябре 1968 года, на ней присутствовали тогдашний император Хирохито и императрица Нагако, посмертно именуемая императрицей Кодзюн.

